Приемат оферти за инженеринга на проекта „Отваряне на града към морето“ във Варна до 8 юни

Снимка: Община Варна

На 8 юни изтича срокът за подаване на оферти по обществената поръчка за инженеринг на проекта „Отваряне на града към морето“ – една от ключовите инвестиции в историческото ядро на града, която цели да преобрази пространството между улиците „Дунав“, „Дебър“, „Охрид“, „Преслав“ и „Девня“.

Инициативата е част от мащабния проект „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предвидените дейности обхващат близо 22 декара в една от най-емблематичните части на Варна – зона с висока концентрация на културно-историческо наследство, археологически обекти и сгради – недвижими културни ценности. През последните години районът се утвърждава като притегателно място за културни, творчески и обществени инициативи. Затова и основна цел на проекта е обновяване на пространството при запазване на характерната му идентичност, като същевременно се подобрят възможностите за провеждане на обществени дейности на открито.

Обявената обществена поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект и последващо строително изпълнение и авторски надзор в района на гаровия площад и прилежащата улична мрежа. Сред акцентите в проекта са изграждането на цялата ул. „Охрид“ като пешеходна връзка, свързваща различни по големина новообразувани градски площади и градинки с висока естетическа стойност. Предвижда се и реконструкция на площад „Атанас Буров“ при пресичането на улиците „Хан Омуртаг“, „Дръзки“ и „Охрид“, като пространството ще бъде оформено като място за отдих, културни прояви и социални срещи. Южната част на ул. „Преслав“ при пресичането ѝ с ул. „Дръзки“ ще се проектира като площад с възможности за отдих, с подходящо озеленяване.

Проектът предвижда изграждане на нова пътна настилка с гранитни павета, като при възможност да се използват елементи от съществуващата настилка (под горния асфалтов слой на улиците), които ще трябва да бъдат демонтирани и използвани отново. Включено е още изграждане на улици на едно ниво, без повдигнат тротоар, които уреждат споделена среда за пешеходното, велосипедното и автомобилното движение. В бъдеще те биха могли да се превърнат в изцяло пешеходни улици и по тази причина в рамките на настоящия проект ще се изградят с необходимите места за почивка.

Предвижда се и изграждане на стоянки за споделени велосипеди и електрически тротинетки, обновяване на съществуващите зелени площи и интегриране на ново озеленяване с характерната растителност на района. Предвидена е нова градска мебелировка, съобразена с архитектурния характер на историческото ядро. В зоните на новите площади ще бъдат обособени пространства, които могат гъвкаво да се използват за различни обществени събития и културни прояви.

Проектът стъпва върху идеите на сдружение „Таляна“ за артистичен и творчески квартал чрез обновяване на градската среда. През 2025 г. Община Варна публикува пазарни консултации във връзка с проекта, заради които Съюзът на архитектите в България - Дружество Варна, организира тематичен уъркшоп, в който седем варненски екипа предложиха концепции за бъдещото развитие на района. Те представиха идеите си в общо 28 табла, които бяха дарени на Община Варна с цел да подпомогнат идейните концепции на проекта.

Така една обществена идея получи възможност за реална реализация чрез европейско финансиране и съфинансиране от Община Варна. Обявената на 6 май 2026 г. обществена поръчка е с прогнозната стойност на дейностите 6 228 775,81 евро с ДДС, от които до 2 914 840,33 евро са безвъзмездна финансова помощ, а до 3 313 935,48 евро представляват съфинансиране от Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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