Приемат заявления за трето класиране за гимназиите

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Започна приемането на заявления за участие в третия етап на приема в гимназиите за осми клас в София.

За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не харесват досегашното си класиране, предаде БНР.

Именно при тях обаче е рискът, предупреждава Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието:

"Защото остават единични места, свободни, в най-желаните гимназии. Със сигурност балът ще се вдигне. Ако мястото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува, да се отпише, да участва в третия етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление - няма как да бъде подадено неговото заявление.

Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място".

В заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище-гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27-и и 28-и юли:

"Палитрата от възможности тази година е много голяма", каза Ваня Станчева.

1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29-и юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5-и август.

Редактор "Екип на Петел",

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