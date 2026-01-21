Приемната на БХК за правна помощ на бежанци и мигранти затвори

Булфото

Точно 30 години след откриването ѝ през 1996 г., приемната към Програмата за правна помощ на бежанци и мигранти на Български хелзинкски комитет преустанови своята дейност на 1 януари 2026 г.

Една от причините е глобалната криза във финансирането на международните хуманитарни агенции и техните операции, в това число и дейностите на Върховния комисариат за бежанците на ООН, който от създаването на Бежанската програма на БХК през 1994 г. е неин партньор и с чиято финансова подкрепа се осъществяваше работата на правната приемна за бежанци и принудително разселени лица, предаде БНР.

Приемната осигуряваше правни консултации, обжалване и представителство пред административните органи и съда на чужденци, търсещи и получили международна или временна закрила чрез ежедневен прием в офисите в София (от 1996 г.), Свиленград (от 2014 г. до 2018 г.) и Харманли (от 2018 г.), както и регулярно във всички центрове на Държавната агенция за бежанците в София - кв. "Овча купел" (от 1998 г.), Баня (от 2002 г.), София - кв. "Враждебна" и "Военна Рампа", както и Пъстрогор и Харманли (от 2013 г.)

Така през изминалите три десетилетия правна помощ бе предоставена на общо 209 703 бежанци, търсещи закрила и принудително разселени лица и бе осъществено процесуално представителство по 3326 съдебни дела.

Със същата отговорност и последователност БХК ще продължи да търси устойчиви решения за възстановяването и развиването на тази дейност и занапред. Дотогава Комитетът ще положи усилия да дава съвет и подкрепа по отделни подбрани случаи на нарушения на правото на убежище и основните права.

Какви са причините за тази ситуация, как БХК ще се справи с проблема, как се променят в годините нагласите на обществото спрямо бежанците и мигрантите в България? За всичко това Светлана Вълкова разговоря с адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна помощ на бежанци и мигранти на Български хелзинкски комитет.

