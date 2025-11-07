Пригответе си чадър и за уикенда

Снимка: Пиксабей

През нощта ще бъде облачно и на места в Горнотракийската низина и Северозападна България все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Лудогорието, умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София - около 8, съобщават от НИМХ при БАН.

В сутрешните часове на места в равнините видимостта ще бъде намалена. Преди обяд валежите временно ще спрат. През втората половина на деня от запад на изток отново ще има валежи от дъжд. На места в югозападната половина от страната количествата ще са значителни. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса.

В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 4.

По Черноморието ще бъде облачно, привечер и с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 17-19 градуса. Температурата на морската вода е 16 - 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,09 ч. и залязва в 17,11 ч. Продължителност на деня: 10,02 ч. Луната в София залязва в 10,57 ч. и изгрява в 19,22 ч. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

В неделя и понеделник ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в неделя – главно в Източна и в планините в Югозападна България. С югозападен вятър температурите ще се повишат и в източните райони минималните ще са до 14-15 градуса, а максималните – до 20-22. В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България. Вятърът ще е юг-югоизточен и температурите ще се задържат високи за ноември, значителни количества валеж се очакват в югозападните райони.

