Пригожин: Врагът никога няма да обстреля Шойгу, ако го ударят, може и да спечелим войната

Кадър Телеграм

Руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин продължава да налива масло в огъня и да разбива от критики руското военно министерство. Той продължи с цветист език по адрес на министерството - изобщо планирало ли е нещо, проверило ли е на практика как ще работят плановете, могло е да иде пред Думата и да каже на руските депутати, че "се наср**ме и гащите са пълни", предаде Актуално.ком.

Можело е да се въведе военно положение за пълна мобилизация на руската армия, продължава Пригожин и директно обвинява ръководните фактори в руското военно министерство в държавна измяна заради допускането части от Белгородска област да попаднат във вражески ръце.

Най-святото място, което врагът няма да обстреля, е там, където е Шойгу - ако го ударят, може и да спечелим войната, нарежда създателят на ЧВК Вагнер.

В дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща внимание на интервю, касаещо командващия десантните части на руските ВВС генерал Михаил Теплински. Интервюто излезе в Телеграм канал, свързван с ЧВК Вагнер и в него се говори как Теплински, който Пригожин открито подкрепя, поел отговорността за отбраната при Бахмут и че ситуацията там се развива в условия на пълномащабна украинска атака, а не на операции тип "разузнаване в бой".

Интервюто излезе точно след информация, че генерал Валерий Герасимов поема пряко командването на юг – Пригожин отдавна напада точно Герасимов и руския военен министър Шойгу, а интервюто за Теплински е явно поредната фаза в тази "институционална" война.

