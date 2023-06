Пригожин с първа оценка на украинската контраофанзива

Кадър Туитър

Руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин оценява освободената от украинците територия от началото на контраофанзивата им на над 100 квадратни километра, предаде Актуално.ком:

"Правят всичко професионално, отрязват определени участъци на фронта в Запорожието, пазят фланга си при Урожайно.

Загубиха няколко "Леопард"-а и Bradley, но това са нормални оперативни загуби.

Трябва да разберем, че няма да спрат, докато не се мобилизираме и не ги спрем". В направлението от Орехов към Токмак, Запорожка област – при Гуляйполе, има засилване на украинския артилерийски обстрел. Точно в това направление първоначално украинците атакуваха най-масирано, но руснаците издържаха и нанесоха сериозни загуби на украинците в техника - тук се отличиха частите на 58-ма руска армия. Представителят на украинското министерство на отбраната майор Владислав Дудар коментира, че руснаците минират масово всеки язовир в зоните на атака на украинците и редовно разрушават такива съоръжения. Става въпрос за малки язовири, чието разрушение не може да се сравни със случилото се в Нова Каховка. Това е един от акцентите в дневния обзор на ISW - американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Вчера имаше съобщения и за редица украински атаки и взривове – не по-малко от шест удара с HIMARS в Токмак според Владимир Рогов, зам.-управител на Запорожка област, назначен от руснаците, както и пет взрива в Михайловка, според украинския кмет на Мелитопол Иван Фьодоров. В Луганск също бяха нанесени удари, в района на т.нар. автомобилна борса – руските пропагандисти пак говорят за ракети Storm Shadow.

