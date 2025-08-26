Приказна сватба в рода Стораро в селото на легендарен борец

Кадър Инстаграм

Певецът Емрах Стораро се ожени! Изненадващо за фенове скандалният син на Тони Стораро публикува снимки и видеа от церемонията и заедно със съпругата си, за която се знае малко.

Пищното тържество се състоя в село Подайва, на 10 км от община Исперих.

То пък е известно с това, че е дало на България един от шампионите ни в борбата и автор на култовата фраза "Рънътъ прави борбътъ" - Лютви Ахмедов, предаде БТВ.

Именитият борец е роден именно в Подайва през 1930 г.

Той е световен шампион от Техеран 1959 и има още четири сребърни медала от шампионати на планетата.

На олимпийските игри в Токио 1964 той печели сребърен медал в категория до 97 кг в свободния стил. През 1959 г. става Спортист номер 1 на България!

Що се отнася до прословутата фраза, версиите за възникването ѝ са две.

Според едната, именитият борец я казва като протест срещу порцията му от 3 кюфтета с гарнитура, сервирана и на колегата му с по-малко килограми по време на лагер.

Според друга - казва я на прибиране от Техеран със световната титла, тъй като е забравил какво е репетирал в самолета като изявление пред посрещачите.

На него се преписва и друга култова реплика - "Партията рани, ние борим". Ахмедов е първият спортист, отличен със звание "Герой на социалистическия труд". Това се случва през 1968 г.

Иначе празненствата на семейство Стораро бяха изненадващи, но и много пищни.

В сватбата се включиха, както младоженецът Емрах и булката, за която в социалните мрежи твърдят, че се казва Айлан, така и родителите на певеца Тони Стораро и Валя, така и братът на младоженеца Фики Стораро и съпругата му Гюлджан.

