Приключение на две колела – „Дунав ултра“ 2025

Лидл България се включи в събитието с подкрепителни пунктове и безплатни станции за ремонт на велосипеди пред магазините си в Лом и Козлодуй

За любителите на колоезденето видинският бряг на Дунав никога не е бил просто отправна точка, а врата към един свят на изпитания и постижения. На 30 август, по изгрев слънце, 140 колоездачи от няколко държави потеглиха на едно от най-вълнуващите велоприключения в България – “Дунав Ултра” 2025. Те приеха предизвикателството да изминат 740 км от най-северозападното населено място на страната – с. Куделин, до най-североизточното населено място – с. Дуранкулак на Черно море.

Общо 30 колоездачи успяха да преминат по този най-дълъг веломаршрут само за 48 часа!

В продължение на два дни те преодоляха 740-те километра по крайбрежието на реката, превръщайки се в герои на собствените си истории.

“Дунав Ултра” е събитие, което надхвърля рамките на традиционната надпревара. Това е байкпакинг приключение (съчетаващо колоезденето и минималистичното къмпингуване), където всеки колоездач се състезава преди всичко със себе си. Със споделени усилия и помощ от приятели, участниците трябва да се справят с всяко предизвикателство – от навигацията и ремонта на велосипеда до планирането на храната и съня. А голямата идея зад всичко това е колкото може повече хора да научат за красивите населени места по протежението на Дунав в Северна България.

Подкрепа в точния момент

В приключение като това, всяка помощ по пътя е безценна. Тази година подкрепата дойде от Лидл България, които се включиха в събитието, следвайки мисията си да насърчават активния начин на живот. По протежение на трасето, на паркингите на магазините на Lidl в Лом и Козлодуй, бяха разположени специални пунктове – не просто спирки за почивка и подкрепа със свежи плодове, храна и вода, а време за зареждане с настроение и повдигане на духа.

Най-големият хит тази година, в помощ на веломаратонците, но и на всички жители на крайдунавските градове, бяха новоинсталираните ремонтни станции за велосипеди – напълно безплатни и достъпни по всяко време от денонощието. Всеки, който е преживял технически проблем насред дълъг път, знае колко безценна е подобна помощ в такъв момент.

10-те станции може да откриете пред двата магазина на Lidl в Лом и Козлодуй и още в , Оряхово, Гулянци, Никопол, Белене, Ряхово, Сребърна, Генерал Тошево и Дуранкулак. Изработката им е дело на „Устрем“-Варна, а инициативата се осъществява благодарение на дарение от фондация „Америка за България“, подкрепата на Лидл България и 8 български общини.

Безплатните ремонтни станции за велосипеди са популярни в цяла Европа и ето, че успешното партньорство между частен и публичен сектор ги направи възможни и в България. А най-добрата новина за велоприключенците е, че те ще са на разположение не само безплатно и денонощно, но и през цялата година.

Героите на маршрута

Освен, че задава нови тенденции във велохреходите у нас, маршрутът “Дунав Ултра” привлича забележителни и вдъхновяващи участници. Като 82-годишната проф. Антоанета Момчилова, чието участие във веломаратона за пореден път, беше живо доказателство, че страстта към спорта няма възрастови ограничения.

Сред легендарните веломаратонци е и Петър Матов, рекордьор на трасето Ком-Емине, който отново показа своята изключителна издръжливост и успя да финишира пръв сред 30-те състезатели, преодоляли трасето за 48 часа.

За останалите велоприключенци маратонът на две колела продължава до 5 или до 7 дни.

Но не измереното време е най-важното в това необикновено състезание. То се превръща в събитие и за всички над 110 населени места, през които преминава маршрутът и така освен, че оживява местните общности, прави красотата на този край видима за много хора. А за състезателите със сигурност оттук нататък Северна България ще заема специално място в сърцата им.

“Преминаването на маршрута “Дунав Ултра” беше като да пътешестваш във времето", споделя участник. "Освен невероятното колоездене, имах възможността да се докосна до част от културното наследство на България. Минаваме покрай забележителности като крепостта Баба Вида и Римския лагер в Гиген, които са част от 100-те национални туристически обекта. Това не е просто предизвикателство за тялото и ума, а истинско културно преживяване, което ти показва красотата на България от една нова перспектива."

Затова „Дунав ултра“ не приключва с финала в с. Дуранкулак, а само провокира интереса и любопитството на всички, които предизвикаха себе си и участваха, както и на тези, които ги подкрепяха и следяха със затаен дъх всеки изминат километър.

