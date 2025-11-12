Приключенци пътуваха от Германия до Шумен с балон

илюстрация: pixabay.com

Приключение с балон от Германия до България. Двама ентусиасти предприемат рискованото пътуване през 6 страни, за да кацнат близо до Шумен.

Германците Бени Аймас и Ян Бекман са пилоти на търговски балон и превозват пътници и туристи.

Решили обаче да предизвикат себе си и да разгледат част от Европа отвисоко, предава БНТ.

Пътешествието на Бени и Ян започва в неделя вечерта, когато тръгват с балона от Дюселдорф.

"Ние летяхме постоянно през трите дни. Балонът се издига с водороден газ. Той е около 1000 кубични метра и може да повдигне тегло от 1 тон и 200 килограма. Преминахме през Германия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, за да стигнем до България", заяви Бени Аймас.

Двамата летци планирали първоначално да кацнат в Гърция, но посоката на вятъра ги довела в България.

"Красива страна е България, с прекрасни пейзажи. Сега сме на 1500 метра височина. За да дойдем в България, ние летяхме повече от 50 часа. Беше ни трудно особено през нощта, защото температурата тук горе е -10 градуса", допълни Бени Аймас.

"В България е топло и приятно. И е възможно да свалим якетата, защото времето е страхотно", добави Ян Бекман.

По време на полета приключенците предават в реално време координатите си чрез GPS устройство. Имат и импровизирана кухня, в която приготвят храната си.

"Ще ви покажа и какво хапваме. Имаме наденички, останал ни е малко хляб, салам, плодове и нудели. Имаме и шоколад, той винаги е добър вариант", коментира Бени Аймас.

Полетът на двамата германци е квалификация за участие на Световното първенство за балони с горещ въздух в Австрия.

"Всеки тим, който иска да участват на световното следващата година, трябва да извърши квалификационен полет, колкото е възможно по-дълъг полет и на по-далечно разстояние", каза още Бени Аймас.

По време на полета скоростта на балона зависи от вятъра, като максималната е около 50 километра, казват летците.

Освен с ниските температури те е трябвало да се справят и с други проблеми - да заобикалят забранените за полети зони над военни обекти и атомни електроцентрали.

