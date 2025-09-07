Приключи „Аполония“

снимка: Nadejda Buchkova, Уикипедия



Четиридесет и първото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ приключи. След десет дни и 70 събития в програмата финалът бе поставен тази вечер с концерт на „Фондацията“ и млади певци.

В него бе отдадена почит и на Кирил Маричков, който бе член на групата, но си отиде внезапно миналата година. Последната песен бе „Клетва“, изпълнена от младите изпълнители, предаде БТА.

В Художествената галерия литературният критик и университетски преподавател Михаил Неделчев представи четири свои книги - „Радикален свидетел“ 1 и 2 част, „Литературният персонализъм“ и „Завещанието от Велес – етюди за Македония“.

Почитателите на театъра се срещнаха с постановката „Слугините“ на Драматичен театър – Враца в Читалище „Отец Паисий“. Пак в галерията писателят и поет Георги Борисов представи автобиографичната си книга „Моите истории (1973–2023)“, издадена по повод неговата 75-годишнина.

Музикалната програма събра публиката в Археологическия музей, където младите инструменталистки Лора Маркова (цигулка) и Александра Стичкина (пиано) представиха концерт с класически репертоар.

В Лятното кино имаше прожекция на филма „Триумф“ на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов с участието на Мария Бакалова.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието.

