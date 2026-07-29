Приключи евакуацията на пътниците от круизния кораб, заседнал край Видин

Стопкадър бТВ

Нивото на Дунав в българския участък остава рекордно ниско. Продължителното засушаване е валидно в целия басейн на реката и блокира корабоплаването. 20-и ден фериботът край Оряхово не работи.

Евакуацията на пътниците от круизния кораб, заседнал край Видин, приключи.

„Оттук – 70 на 30 процента човешка грешка и техническа обезпеченост“, казва инж. Тони Тодоров от дирекция „Речен надзор“ – Лом към ИА „Морска администрация“.

Критични участъци има по целия българо-румънски участък.

„Затрудняването идва от там, че с намаляването на дълбочините във фарватера газят по-малко, съответно взимат по-малко товар и икономическият ефект е по-малък от превозите“, посочва инж. Тони Тодоров.

За разлика от Лом, където днес е отчетено повишаване на нивото с два сантиметра, в Оряхово отчитат пореден спад. На фериботния комплекс, който превозва товари и хора, е необичайно тихо.

„Под кораба има не повече от 50 сантиметра вода. Не е заседнал, но не може да пътува и е извън експлоатация“, казва Александър Маджаров, капитан на кораб.

„В момента по фарватера, най-дълбоката част на реката, която е в румънска акватория, се движи товарен кораб. С просто око се вижда, че не е натоварен. В противен случай ще заседне“, казва Маргарита Стефанова в Оряхово.

„С този амфибиен багер всъщност удълбочаваме там, където има наносни отложения“, коментира Вероника Симеонова, управител на Фериботен комплекс – Оряхово.

Освен от камиони, когато работи, фериботът се използва масово от румънски туристи, които прекосяват Дунав за почивка у нас или в Гърция. Надеждите са след средата на август да започнат валежи.

Безводието се отразява особено тежко по долното поречие на Дунав.

Страни като Словакия, Унгария, Сърбия и Румъния отчитат най-ниските нива от повече от три десетилетия.

Сръбското правителство свика Републиканския щаб за извънредни ситуации.

Предприемат се мерки за смекчаване както на икономическите последствия от преустановените превози, така и на ефекта върху екосистемите на реката и нейните притоци.

Въпреки мерките за контрол на водите, един от двата реактора на румънската атомна централа в Черна вода беше изключен.

Наложени са и ограничения за напояването.

Прогнозите за нивото на реката за следващата седмица са още по-обезпокоителни.

В Будапеща са преустановени разходките с туристически корабчета, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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