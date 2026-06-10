Приключи финалния турнир по шахмат за VIII-X клас от Ученическите игри във Варна

снимка: Община Варна

С участието на регионалните победители от цялата страна в к.к „Златни пясъци“ се проведе финалната надпревара по шахмат за юноши и девойки VIII-X клас – организирана от Българска асоциация спорт за учащи с подкрепата на Община Варна, ММС и МОН.

След оспорвано двудневно състезание по системата всеки срещу всеки, бяха определени и победителите. Първенец стана тима на ПМГ „Васил Друмев“ (Велико Търново), следван от съставите на ПМГ „Акад. Сергей Коравльов“ (Благоевград) и I АЕГ (София).

Адмирации за представянето си заслужават и отборите на МГ „Баба Тонка“ (Русе), МГ „Акад. Кирил Попов“ (Пловдив), ППМГ „Гео Милев“ (Стара Загора), ППМГ „Добри Чинтулов“ (Сливен), домакините от МГ „Д-р Петър Берон“ (Варна), ПГ „Найден Геров“ (Лом) и ПМГ „Иван Вазов“ (Добрич).

В индивидуалното класиране при девойките първенец е Йоана Кръстева (София), пред Стефани Бижева (В. Търново) и Бояна Митренова (Пловдив), а при юношите победител е Боян Михайлов (Благоевград), следван от Мартин Кънчев (В. Търново) и Георги Димитров (Русе).

Призьорите получиха специални купи, медали, грамоти и предметни награди от представителя на БАСУ за Варна – Цецко Цеков и главния експерт от Дирекция „Спорт“ към Община Варна – Пенка Анастасова.

Освен на надпреварата по шахмат - Варна бе домакин и на финалните турнири по баскетбол за момичета и хандбал за момчета V-VII клас и за пореден път доказа, че е с голям принос за развитието на ученическия спорт в страната.

Редактор "Екип на Петел",

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