Приключи монтажът на новото улично осветление във варненския кв. "Чайка", продължа възстановяването на настилките

снимка: Община Варна

В срок приключи монтажът на новото енергоспестяващо улично осветление в кв. „Чайка“. Изградена е модерна система, която да намали енергийната консумация, да повиши надеждността и да улесни управлението на уличната мрежа в района. Внедрени са и високопрецизни интелигентни технологии за мониторинг и автоматизация, които да дадат възможност за бързо реагиране при аварийни ситуации и оптимизация на разходите, съобщават от общинската пресслужба.

Общият брой на новите улични осветители в квартала е 976 бр., които замениха 755 стари, с висока мощност – между 70W и 150W. Монтажът включва кабелна и подземна мрежа с дължина около 17 800 м, както и 783 улични стълбове с различни височини, дебелина и дизайн върху стоманени и бетонни основи.

При подмяната на натриевите лампи с високо налягане с нови LED осветители от 12, 16 и 29 W се достига до 3 пъти намаляване на консумацията на електрическа енергия, което от своя страна води до намаляване и на разходите за ток и поддръжка на уличното осветление, както и до подобряване на качеството на градската среда.

Новото улично осветление в кв. „Чайка“ е изградено по проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. „Чайка", район „Приморски" на Община Варна“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Национален план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 1 530 753.57 евро, от които финансовата помощ от ЕС е в размер на 932 822.49 евро, а съфинансирането от Община Варна е в размер на 597 931.08 евро.

Проектът се реализира в резултат от идентифицираните нужди за подобряване на градската среда. Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и качеството на уличното осветление, като се намали максимално светлинното замърсяване и се ограничи до минимум разсеяната светлина, която попада върху фасадите на сградите и в прозорците на жилищата. Проектът е реализиран при спазване на изискванията на действащите стандарти и нормативи за улично осветление и за намаляване на парниковите емисии СО2.

Постигнатите резултати ще служат като пример за бъдещи мащабни инициативи в градската инфраструктура. Междувременно в кв. „Чайка“ ще продължат довършителните работи по заравняване и възстановяване на настилките след прокопаванията на кабелните трасета.

Редактор "Екип на Петел",

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