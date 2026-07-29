Приключи първият етап от проекта за изграждане на Черноморския младежки център във Варна

Снимка Община Варна

Успешно приключи първият етап от проекта за изграждане и функциониране на Черноморския младежки център във Варна. Базата беше официално открита днес в присъствието на кмета на Варна Благомир Коцев, заместник-кмета с ресор образование, култура и младежки дейности София Колева, ръководителя на проекта Тихомир Тимов, директора на Черноморския младежки център Йордан Дянков, председателя на Националния младежки форум Атанас Радев, началника на отдел „Младежки дейности“ Николай Василев, представители на партньорските организации и институции, както и десетки млади хора.

По време на откриването кметът Благомир Коцев подчерта значението на проекта като една от най-сериозните инвестиции в младежката инфраструктура на Варна през последните години. Той отбеляза, че реализацията му е преминала през редица предизвикателства и кратки срокове за изпълнение, но благодарение на усилията на целия екип градът вече разполага с модерен европейски младежки център. Коцев акцентира, че с приключването на първия етап започва следващата важна задача – развитието на центъра като живо пространство, изпълнено със съдържание, възможности и активен живот за младите хора.

Заместник-кметът София Колева определи откриването като завършек на един важен проект и начало на нов етап в развитието на младежките политики във Варна. По думите ѝ зад реализирането на центъра стои кауза, в която са вложени много труд, постоянство и младежка енергия, а истинската стойност на инвестицията ще се измерва с хората, които ще изпълнят това пространство с идеи, инициативи и общност.

Черноморският младежки център е насочен към младите хора на възраст между 13 и 29 години, включително ученици в риск от отпадане от образователната система и младежи, които не учат, не работят или просто търсят място, където да се социализират. Основната му мисия е да подпомага личностното развитие, социалното включване и активното гражданско участие чрез неформално образование, практически обучения, доброволчество и международен обмен.

В новата база ще се провеждат обучения, творчески работилници, дискусии, младежки форуми, доброволчески кампании и международни обмени. Центърът ще развива програми в областта на лидерството, предприемачеството, финансовата и дигиталната грамотност, гражданското образование и подкрепата за млади хора в неравностойно положение. Наред с това ще работи съвместно с училища, университети, неправителствени организации, институции и бизнеса за създаването на повече възможности за развитие, обмен на опит и реализация.

Още преди официалното си откриване Черноморският младежки център развива активна дейност. През последната година екип от десет младежки работници и експерти работи за популяризирането на центъра, организирането на обучения, доброволчески инициативи, международни партньорства и събития, които вече привличат все повече млади хора от Варна и региона.

Центърът е изграден по проект № BG-RRP-1.008-0004 „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по процедура BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост в партньорство с Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“, Фондация „Владиславово“ и Сдружение „Младежка асоциация по политически науки“. Общата стойност на проекта е близо 2,2 млн. евро, осигурени изцяло чрез безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост, пише Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!