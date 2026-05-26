Приключи проектът за обновяването на Спортен комплекс „Локомотив“

Снимки Община Варна

Община Варна успешно приключи изпълнението на проекта за обновяване на Спортен комплекс „Локомотив“, който включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност на трите сгради – сградата на Закрития лекоатлетически комплекс, спортна зала „Димитър Нушев“ заедно със залата за модерен петобой.

Проектът е реализиран с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. След мащабните строително-ремонтни дейности спортните зали в комплекса вече разполагат с модернизирана инфраструктура, подобрена енергийна ефективност и значително по-добри условия за тренировки и спорт. Това съобщи на заключителната пресконференция днес заместник-кметът с ресор европейски проекти София Колева.

Тя изрази задоволство, че с изпълнението на строително-монтажните работи не просто се оползотворяват ефективно европейски средства, но устойчиво се решават дългогодишни проблеми на спортната общност и трайно се подобрява състоянието на спортната инфраструктура в града. Изпълнението на проекта създава по-добри условия за развитие на детско-юношеския и професионалния спорт, подчерта Колева.

Проектът е на обща стойност 1 553 034,32 евро (3 037 471,11 лева), от които 1 275 466,75 евро (2 494 596,14 лева) са безвъзмездна финансова помощ, а 277 567,57 евро (542 874,97 лева) – съфинансиране от Община Варна. Освен това общината е осигурила допълнително финансиране в размер на 631 332,28 евро за изпълнение на дейности извън първоначалния обхват на проекта, но необходими за цялостното обновяване на спортната база.

Извършените дейности включват поставяне на топлоизолация на външните фасади на залите и покривите, цялостна подмяна на осветлението с енергоспестяващи LED системи и изграждане на фотоволтаични централи за производство на електроенергия за собствено потребление. С това спортният комплекс значително намалява енергийното си потребление и разходите за електроенергия. Със средства на Община Варна са реализирани и редица допълнителни дейности – подмяна на дограма и компрометирани метални конструкции, изграждане на отоплителна и вентилационна система в лекоатлетическата зала, подобряване на вентилацията в зала „Димитър Нушев“, както и вътрешно обновяване на трите спортни зали.

Изпълнени са и всички необходими мерки за безопасност и достъпност – изградена е мълниезащитна инсталация, въведени са противопожарни мерки и е осигурена достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение. В резултат на проекта сградите достигат клас на енергопотребление „А“ и минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки от обектите. Освен намаляване на експлоатационните разходи, инвестицията осигурява по-сигурна, модерна и устойчива среда за тренировки, състезания и спортни дейности.

По време на заключителната пресконференция директорът на Общинско предприятие „Спорт-Варна“ уточни, че до края на месец юни се очаква въвеждането на обекта в експлоатация и постепенното възобновяване на тренировъчния процес в залите. Съгласно договора за финансиране №BG-RRP-4.020-0173-C01 крайният срок за приключване и окончателно отчитане на инвестицията е 30 юни 2026 г., информират от Пресцентър на Община Варна.

