Приключи протестът в София

снимка: Булфото

Приключи протестът пред Народното събрание, движението вече е свободно. Все още има полицейско присъствие в района.

Около 17:00 ч. протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението при "Триъгълника на властта". Те се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. На протеста присъства лидерът на "Морал, Единство, Чест" МЕЧ Радостин Василев, сред протестиращите се виждаха знамена на "Възраждане", допълва БТА.

Събралите се около входовете на НС освиркваха депутатите, докато излизаха от сградата. Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата или да го съборят. Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието. Впоследствие автобусът беше преместен и паркиран на друго място. Депутати от "Продължаваме промяната" се включиха в живата верига от протестиращи около сградата на Народното събрание.

Протестът ескалира за втори път когато събралите се се опитаха да обърнат полицейски бус, но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на протеста срещу бюджета, организиран от ПП "Продължаваме промяната".

Протестът продължи при бул. "Дондуков" и при ул. "Триадица". Част от протестиращите обърнаха кофи за боклук и замеряха полицаите и преминаващ през полицейския кордон автомобил. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев прикани протестиращите да съберат боклука от обърнатите кофи, като им помогна за това.

Трима полицаи пострадаха при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

