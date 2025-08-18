реклама

Приключи проверката на документите на Виктор в автошколата, в която е изкарал шофьорски курс

18.08.2025 / 17:12 1

Булфото

Приключи проверката на документите, касаещи 21-годишния Виктор Илиев, който предизвика тежка катастрофа в София и с колата си се вряза в автобус.

Нарушения няма - уточняват от транспортното министерство. Продължават обаче проверките на всички останали, били на курсове във въпросната автошкола, предаде бТВ.

При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия, а други бяха в тежко състояние. 

Днес беше оперирана младата жена, която пострада в тежкото ПТП, съобщиха от "Пирогов", където е настанена. Травматологичният екип  на доц. Рашков извърши първа от поредица операции, които предстои да премине пациентката. 

Тя остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 42 минути)
Рейтинг: 137573 | Одобрение: 15553
Всичко е точно,каза шефа със взетата книжка за алкохол!!!;)УхиленНамусен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама