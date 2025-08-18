Приключи проверката на документите на Виктор в автошколата, в която е изкарал шофьорски курс

Булфото

Приключи проверката на документите, касаещи 21-годишния Виктор Илиев, който предизвика тежка катастрофа в София и с колата си се вряза в автобус.

Нарушения няма - уточняват от транспортното министерство. Продължават обаче проверките на всички останали, били на курсове във въпросната автошкола, предаде бТВ.

При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия, а други бяха в тежко състояние.

Днес беше оперирана младата жена, която пострада в тежкото ПТП, съобщиха от "Пирогов", където е настанена. Травматологичният екип на доц. Рашков извърши първа от поредица операции, които предстои да премине пациентката.

Тя остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".

