Приключи разследването на полицаи заради пожара в Кочани

Кадър: Евроком

Разследването за отговорността на полицейски служители за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани е приключило, обяви пред ТВ 24 ръководителят на Основната прокуратура за борба с организирана престъпност и корупцията в Северна Македония Ислам Абази.

Разследването е срещу 26 полицаи за "тежки престъпления срещу обществената сигурност", отбелязва БТА. Заподозрените, както и свидетелите, са разпитани, събрани са всички доказателства, уточни Абази и допълни, че обвинителният акт ще бъде представен до 10 дни. Разследваните полицаи са от Щип и Кочани.

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение.

Същевременно в Скопие вече започна делото срещу 35 физически и 3 юридически лица за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани на 16 март, вследствие на който загинаха 63-ма и пострадаха над 200 души.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!