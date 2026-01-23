Приключи тристранната среща между Съединените щати, Русия и Украйна

кадър: Нова тв

За първи път от началото на войната в Украйна се проведе тристранна среща между Съединените щати, Русия и Украйна. Преговорите са в Обединените арабски емирства. Надеждата - че биха могли да помогнат за спирането на бойните действия след 4 години война. Но според повечето анализатори - надеждите не са големи.

Около 21:30 българско време днешните срещи приключиха. Новата планирана дата за разговори е 24 януари, съобщиха представители на украинската администрация.

Украинският главен преговарящ Рустем Умеров написа в социалната мрежа X, че дискусиите са били посветени на параметрите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна и на по-нататъшната логика на преговорния процес, като се цели напредък към справедлив и траен мир.

Украйна казва, че остава един основен въпрос за решаване: „Всичко е за източната част на нашата страна. За земята. Това е проблемът, който все още не сме решили”.



Русия отново настоя на предишната си позиция - Украйна трябва да се откаже от територии, които руската армия не е превзела на бойното поле: "Украйна, украинските въоръжени сили трябва да напуснат Донбас. Това се явява много важно условие", каза от своя страна говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков.

Украйна казва, че другият основен въпрос е решен. Били договорени гаранциите за сигурност от Съединените щати. Украинският президент не влезе в подробности и всъщност не е ясно какво представляват те: „Ключовото споразумение за гаранциите за сигурност е постигнато. Сега чакам президентът Тръмп да определи датата и мястото. От него зависи. Готови сме да подпишем. Бих искал да подчертая още веднъж, че това е исторически документ“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.Тристранните преговори идват след като Доналд Тръмп се срещна с Володимир Зеленски в Давос, а американската делегация на Уиткоф и Къшнър преговаря над три часа с Владимир Путин в сряда вечерта в Москва. И трите страни се изказаха положително за тези разговори.

Любопитен детайл е че руската делегация не се предвожда от дипломат, а от командира на военното разузнаване. Според Кремъл, ако се наложи преговорите може да продължат и утре.

Припомняме, че след над тричасови преговори за Украйна между руския президент Владимир Путин и тримата пратеници на САЩ Кремъл съобщи, че украински, американски и руски представители ще се срещнат в Обединените арабски емирства. Това стана ясно и след разговора в Давос между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

