Приключва ли Тръмп войната с Иран? "Те са унищожени. Почти нищо не работи"

"Те вече нямат военноморски флот. Той е унищожен. Те вече нямат военновъздушни сили. Те са унищожени“, каза американският президент Доналд Тръмп по време на пресконференция в Белия дом след среща с германския канцлер Фридрих Мерц, добавяйки, че повечето от иранските чиновници, които Съединените щати са имали предвид за следвоенния период, „са мъртви“, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Тръмп обясни, че в Иран нито системата за откриване на противовъздушна отбрана работи, нито радарите. "И почти всичко не работи", смята Тръмп, пише Актуално.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази скептицизъм относно Реза Пахлави, изгнаният син на последния шах на Иран, заявявайки, че макар „някои хора да го харесват “, той смята, че най-добрият сценарий би бил „някой, който вече е на поста“, да поеме властта.

Според президента „най-лошият сценарий“ в Иран би бил пристигането на лидер, „толкова лош“ като Али Хаменей, който загина в събота.

„Съгласни сме, че този ужасен режим в Техеран трябва да бъде елиминиран “, заяви и германският лидер Фридрих Мерц.

Припомняме, че по-рано през деня американско-израелски удар попречи на избора на нов върховен лидер на Иран.

Тръмп отговори и на въпрос дали ИЗраел е принудил САЩ да атакуват Иран. "Не. Може би съм ги принудил. Моето мнение беше, че тези лунатици (бел. ред. иранците)ще атакуват първи.

Американският президент призна, че цените на петрола и газа ще се покачват, докато Съединените щати останат ангажирани в продължаващия конфликт в Близкия изток, но заяви, че цените ще паднат, след като войната приключи. „Цените на петрола са малко високи за известно време, но веднага щом тази ситуация се разреши, мисля, че ще паднат, дори ще станат по-ниски от преди“, каза Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Конфликтът причини рязко покачване на цените на въглеводородите от началото на седмицата, поради прекъсвания в доставките през стратегическия Ормузки проток, през който преминават приблизително 20% от световния петрол и втечнен природен газ (LNG)

