Приключва санирането на сградата на НЧ "Христо Ботев 1928" във Варна

кадър: Гугъл мапс

Община Варна приключва изпълнението на проект BG-RRP-4.020-0224 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна", отчетоха на пресконференция ръководителите на проекта. Дейностите са финансирани по процедура от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 504 576.23 евро (986 865,33 лева), от които безвъзмездната финансова помощ от ЕС е 315 327,40 евро (616 726,79 лева) и собствено финансиране 189 248,83 евро (370 138,54 лева), посочват от общинската администрация.

Всички енергоспестяващи мерки са финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. На външните стени на сградата е поставена топлоизолация и е положена външна минерална мазилка. Направено е топлоизолиране и хидроизолация на покривната конструкция, както и топлоизолиране с вата на подпокривното пространство. Подменена е старата дограма с нова PVC, монтирано е изцяло ново енергоспестяващо LED осветление. На покрива на сградата е изградена фотоволтаична система за производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник за собствено потребление. С изпълнението на дейностите е постигната основната цел на проекта - повишаване на енергийната ефективност (достигат клас на енергопотребление "А") и намаляване на експлоатационните разходи с минимум 30%.

Сградата е приведена в съответствие с изискванията за достъпна архитектурна среда и подобряване на мобилността на хората с увреждания. Подобрени са условията в помещенията за посетителите и за служителите в читалището, създадена е благоприятна среда за предоставяне на услуги, свързани с развитие на културната и читалищната дейност.

Със собствено финансиране от Община Варна са изградени мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации, изпълнени са мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда. Ремонтирани са санитарни помещения, частични вътрешни ремонтни дейности, почистване, подмяна на тротоарна настилка, ремонт на метални решетки и др.

Крайният срок за приключване и отчитане на инвестицията е 30.06.2026 г.

