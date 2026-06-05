Приливната вълна в Община Дългопол е била над 7 метра

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Тежка е ситуацията и в община Дългопол, където беше обявено частично бедствено положение след поройните дъждове и бури вчера. Наводнени са 15 къщи в селата Медовец и Лопушна. Залети са мостове, дворове и стопански постройки, удавени са и животни. Няма бедстващи хора.

Според местните жители приливната вълна е била над 7 метра.

„Много страшно беше. Вече втора нощ е това. Всички стаи са наводнени на първия етаж“, разказва потърпевш пред БНТ.

Домът на Мустафа и Илман се наводнява за втори път тази седмица. Този път водата залива първия етаж, а двамата братя се спасяват по чудо.

Мустафа Мустафов: „Избягахме от вкъщи. От задната страна, през телената мрежа, се измъкнахме.“

Приливната вълна преминава и през дома на Кадир. Унищожена е цялата покъщнина на мъжа, пише novini.bg.

Кадир Мустафа: „Всичко е заминало. Даже почти къщата е съборена.“

От пожарната отводняват засегнатите къщи. Доброволци помагат за почистване на улиците.

„Всичко тук беше в кал. Преди малко разчиствахме пътища. Няколко къщи трябваше да бъдат отводнени“, каза Мерая Дончева, доброволец.

Преди две години общината е кандидатствала с проект за укрепване на коритото на река Лопушна, но все още не е получила финансиране.

Георги Георгиев, кмет на община Дългопол: „Тук трябва да се изпълнят бетонни стени в рамките на регулацията, за да се подобри проводимостта и да няма тапи, които да вдигат нивото на водата.“

Основният мост в село Медовец е частично разрушен след поройните дъждове. Перилата са отнесени, а съоръжението е блокирано от големи дървета, донесени от водата. Щети има и по моста, който свързва село Медовец с Дългопол.

Редактор "Екип на Петел",

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