Приложение алармира кога да спрем колата навреме, за да избегнем катастрофа

Разработиха софтуер, показващ границата на безопасното спиране на автомобилите преди евентуален сблъсък.

Повечето шофьори познават ограниченията – 50, 90, 130 км/ч, много малко обаче замислят колко метра са им необходими, за да спрат, и кога вече са прекрачили границата, от която инцидентът е неизбежен. Именно тази невидима зона става видима, благодарение на български софтуер, създаден от Ивайло Желязков, предаде Радио Варна.

Приложението, наречено "80 Trillion Kilometers", не показва колко бързо се движи автомобилът, а колко близо е водачът до опасната зона за спиране - в метри и секунди. Идеята е проста, но революционна, вместо да гледаме скоростта, да разбираме риска, обясни Желязков.

Най-важната част от безопасното шофиране е спирането, а не ускорението, подчерта той.

Софтуерът използва сложен математически алгоритъм, който работи в реално време. Той отчита локацията на автомобила, теглото му, вида и състоянието на гумите, времето за реакция на водача и още редица параметри, обясни още Желязков.

На тази база приложението изчислява всяка секунда дали при рязко спиране автомобилът ще избегне сблъсък, самокатастрофиране или нараняване на друг участник в движението.

При 100 км/ч изминаваме около 30 метра в секунда. Ако спестим дори половин секунда реакция, това може да бъде разликата между живот и тежък инцидент, обяснява създателят.

Една от основните причини за пътни произшествия е разсейването, припомня той.

По негови данни около 30% от инцидентите са свързани с използване на смартфон зад волана. Вместо да се бори с този факт, той решава да го обърне в своя полза.

По-добре телефонът да е на линията на видимостта и да върши полезна работа, отколкото да бъде източник на разсейване, категоричен е той.

Приложението записва локацията на автомобила всяка секунда с много висока точност. Това може да бъде полезно както за превенция, така и при последващ анализ на инциденти, обясни още Желязков.

По думите му в университетите по автоекспертиза най-често се търси скоростта, но далеч по-важно според него е да се знае къде точно се е намирал автомобилът във всеки момент.

Разработката е базирана на огромно количество научни данни, включително от университети и американски институти за пътна безопасност.

По думите на създателя ефектът от всяка законодателна промяна зависи най-вече от хората. Промяната трябва да дойде отвътре, каза той, като даде пример с масовото използване на летни гуми в зимни условия.

Според него е необходимо по-ясно законово изискване за зимни гуми със съответния протектор, тъй като много от катастрофите в лошо време са резултат именно от неподходящо оборудване, а не от превишена скорост.

Шофирането е като заем от бъдещето – от собственото ни здраве и от здравето на другите участници в движението, допълни Ивайло Желязков.

Приложението "80Trillion Kilometers" вече е достъпно за изтегляне в App Store и Google Play, а линк към него може да бъде намерен и на сайта на Радио Варна.

