Приложение създава виртуални клонинги на мъртъвци - какви са рисковете за хората?

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Приложение с изкуствен интелект ще ни позволява да говорим с починалите си близки.

Това не е единственото и първото такова приложение. Интересен е начинът, по който се рекламира. Това е технология, при която трябва да качим около 3-минутен запис, за да може да се извлече дубликат на аудиото и видеообраз, който да репликира човек от реалността. Колкото повече записи се качат, толкова репликата ще се доближи повече до реалния образ.

Това коментира пред Нова нюз Пейо Старибратов, преподавател и киберексперт.

Изкуственият интелект е част от културата. Изконно е човешкото желание да могат да общуват със своите починали близки. Искаме да се справим със скръбта, да запазим близките си и водим разговори. Като проследите религиите, митовете - това съществува, но сега се дава една техноологична възможност, която плаши, защото темата, с която е свързан, е ужасяващата екзистенциална даденост на смъртта, ужасът от забвението. Думата религия това значи - свързаност, включително със света на хората, които не са сред нас, а са ни много важни, коментира д-р Пламен Димитров, психолог.

Много са незавършените разговори с нашите близки, к оито са починали и много са хората, които имат нужда да продължат тези разговори. Опасна би била тази дигитална възможност за онези, които са в тежко емоционално състояние, когато гравиците на реалността и тази емоционална фантазия се размиват, обясни специалистът.

Технологията в този случай ни дава по-голяма визуалност, това ще е усилвател на човешки абстрактни преживянания- Тази виртуална реалност е бягство за хората, обясни той.

Доста скептично съм настроен към начина, по който се представя приложението. Едва ли не чрез него се създава клонинг на починалия. Но това не е истински човек, а един модел. Има риск от халюцинации от страна на изкуствения изнтелект. Тук има и риск от измами чрез създаването на такива виртуални клонинги, предупреди киберекспертът.

