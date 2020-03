Приложение в интернет ни казва за колко дни ще ни стигне тоалетната хартия

На фона на тежките и безпрецедентни мерки, които се взимат не само у нас, а и по целия свят в опит да бъде ограничена пандемията от COVID-19, двама иноватори от Великобритания решиха да разведрят извънредното положение в почти целия свят, създавайки забавно приложение в интернет, пише новини.бг.

С неговата помощ всеки един жител на планетата ще може да получи информация за колко дни ще му стигне тоалетната хартия вкъщи, докато трае извънредното положение. За целта всеки трябва преди това да посочи с колко ролки тоалетна хартия разполага и колко пъти приблизително посещава тоалетната. Към тях има и малко по-разширено и конкретизирано търсене (колко къса от хартията използвате, колко къса е общият й брой, колко души живеете вкъщи, колко дни е извънредното положение и др.)

След като бъдат въведени необходимите данни, вече ще знаем приблизително колко дни ще разполагаме с тоалетна хартия, която през последните седмици сякаш се превърна в най-ценната вещ и продукт от първа необходимост.

Който желае да разбере с колко дни тоалетна хартия разполага, може да го направи на: https://howmuchtoiletpaper.com/

The Verge✔@verge

This toilet paper calculator lets you know how long your bathroom stash will last https://trib.al/MUtKwrN