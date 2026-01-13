Принджев: Искам да качвам върхове със Спартак

Стопкадър Ютуб

Новият нападател на Спартак Петър Принджев каза, че не се е замислял много, след като е приел офертата на "соколите".

След мача за купата между Ямбол и Спартак, се обадиха в ръководството и си поговорихме малко време, след което нашето първенство свърши във В група. Малко преди празниците имахме още един разговор и след пет шест дни след празниците вече ми се обадиха да потвърдя. Не се замислих, понеже имах много други оферти от Б група основно, и нямаше какво да мисля. Това ми е шанс за efbet Лига, за това, което съм мечтал, заяви в Ютуб Принджев.

Целта ми е в efbet Лига, и благодаря на Господ, че имам късмет и ми се случи. Искам да се развивам и да качвам върхове, добави той.

