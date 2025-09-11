Принц Хари и крал Чарлз Трети се срещнаха на чай за първи път от година

Булфото

Британският принц Хари е пил чай с баща си – крал Чарлз Трети, в лондонската резиденция Кларънс хаус. Това е първата им среща от повече от година, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Отношенията между двамата са обтегнати, откакто Хари и съпругата му Меган се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния през 2020 г., а впоследствие публично изразиха критики към монархията.

Бъкингамският дворец потвърди визитата в Кларънс хаус, където кралят отсяда по време на престоя си в столицата. Хари е напуснал резиденцията след по-малко от час и се е отправил към вечерно събитие на своята фондация Invictus Games, която подкрепя ранени и болни военнослужещи и ветерани.

Разривът между баща и син се задълбочи през последните пет години. Хари и Меган изразиха публично недоволството си в интервюто с Опра Уинфри и в документалната поредица на „Нетфликс“, а напрежението се засили допълнително с излизането на мемоарите на Хари „Резервният“, където той разкрива лични разговори от семейството.

Последната среща между принца и краля беше през февруари 2024 г., когато Хари пристигна в Лондон след новината за диагнозата рак на Чарлз. Тогава двамата разговаряха около 45 минути, преди монархът да замине за имението си в Сандрингам, за да се възстановява.

Контактите на Хари и с брат му, принц Уилям – наследник на трона – също са редки.

