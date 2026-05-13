Принц Уилям: Бракът на Хари и Меган е обречен

Принц Уилям бил все по-убеден, че бракът между принц Хари и Меган Маркъл няма да издържи във времето. Това твърдят източници пред RadarOnline, според които бъдещият британски държавен глава виждал именно Меган като основната причина за тежкия разрив в кралското семейство.

Според близки до двореца отношенията между двамата братя продължават да бъдат силно обтегнати години след оттеглянето на Хари и Меган от британското кралско семейство.

Източници твърдят, че въпреки всичко принц Уилям не е изгубил напълно чувствата си към брат си.

„Дълбоко в себе си Уилям все още вижда Хари като малкия си брат, с когото някога е бил изключително близък“, твърди човек от обкръжението на семейството.

Но според същите източници основното му огорчение било насочено към Меган, защото смятал, че след появата ѝ отношенията в семейството се променили драматично.

Според вътрешни хора Уилям вярвал, че Меган Маркъл е насърчила дистанцията между Хари и кралското семейство, както и публичното изнасяне на лични конфликти.

„Той смята, че тя промени отношението на Хари към монархията и към най-близките му хора“, твърди източникът.

Според него именно това е довело до интервютата, документалните поредици и мемоарите „Резервният“, които задълбочиха кризата между братята.

В началото отношенията между принц Уилям, Кейт Мидълтън, Хари и Меган били приемани като шанс за модернизиране на монархията.

Според източници Уилям и Кейт искрено се опитвали да помогнат на Меган да се адаптира към кралския живот.

Напрежението обаче започнало да расте, когато станало ясно, че Хари и Меган трудно приемат строгите правила и традиции на монархията.

„Уилям вярва, че тези правила съществуват с причина, докато Хари и Меган искали напълно различен начин на живот“, твърди източникът.

След напускането на Великобритания от страна на Хари и Меган отношенията между братята се влошиха още повече.

Особено болезнени за Уилям били разкритията в мемоарите Резервният, включително описанията на предполагаем физически конфликт между двамата братя.

Според хора от кралските среди днес бъдещият крал вече не вярва, че помирение е възможно - поне докато настоящата динамика между Хари и Меган остава непроменена, написаха от woman.bg.

