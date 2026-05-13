Принц Уилям: Бракът на Хари и Меган е обречен
Кадър бТВ, архив
Принц Уилям бил все по-убеден, че бракът между принц Хари и Меган Маркъл няма да издържи във времето. Това твърдят източници пред RadarOnline, според които бъдещият британски държавен глава виждал именно Меган като основната причина за тежкия разрив в кралското семейство.
Според близки до двореца отношенията между двамата братя продължават да бъдат силно обтегнати години след оттеглянето на Хари и Меган от британското кралско семейство.
Източници твърдят, че въпреки всичко принц Уилям не е изгубил напълно чувствата си към брат си.
„Дълбоко в себе си Уилям все още вижда Хари като малкия си брат, с когото някога е бил изключително близък“, твърди човек от обкръжението на семейството.
Но според същите източници основното му огорчение било насочено към Меган, защото смятал, че след появата ѝ отношенията в семейството се променили драматично.
Според вътрешни хора Уилям вярвал, че Меган Маркъл е насърчила дистанцията между Хари и кралското семейство, както и публичното изнасяне на лични конфликти.
„Той смята, че тя промени отношението на Хари към монархията и към най-близките му хора“, твърди източникът.
Според него именно това е довело до интервютата, документалните поредици и мемоарите „Резервният“, които задълбочиха кризата между братята.
В началото отношенията между принц Уилям, Кейт Мидълтън, Хари и Меган били приемани като шанс за модернизиране на монархията.
Според източници Уилям и Кейт искрено се опитвали да помогнат на Меган да се адаптира към кралския живот.
Напрежението обаче започнало да расте, когато станало ясно, че Хари и Меган трудно приемат строгите правила и традиции на монархията.
„Уилям вярва, че тези правила съществуват с причина, докато Хари и Меган искали напълно различен начин на живот“, твърди източникът.
След напускането на Великобритания от страна на Хари и Меган отношенията между братята се влошиха още повече.
Особено болезнени за Уилям били разкритията в мемоарите Резервният, включително описанията на предполагаем физически конфликт между двамата братя.
Според хора от кралските среди днес бъдещият крал вече не вярва, че помирение е възможно - поне докато настоящата динамика между Хари и Меган остава непроменена, написаха от woman.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!