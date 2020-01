Принц Уилям: Повече няма да прегърна Хари

Принц Уилям повече няма да прегърне брат си Хари. Това е казал самата кралска особа пред свои приятели в коментар на решението на херцозите на Съсекс Меган и Хари да се откажат от кралските си задължения и да си изкарват парите сами. Меган и Хари планиран още да разделят времето си между Великобритания и Северна Америка.



Yashar Ali ✔@yashar

Prince William on Harry and Meghan crisis:



‘I’ve put my arm around my brother all our lives. I can’t do it any more.’ https://www.thetimes.co.uk/article/prince-william-on-harry-and-meghan-crisis-i-ve-put-my-arm-around-my-brother-all-our-lives-i-can-t-do-it-any-more-75822g7sq …

The Duke of Cambridge has spoken of his “sadness” at the broken bond with his brother and voiced sorrow that the royal family is no longer a “team”. As the Queen called emergency peace talks...