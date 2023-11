Принц Уилям, сър Алекс и легенди на Ман Юнайтед изпратиха сър Боби Чарлтън в последния му път

Стопкадър Sportal.bg

Големи имена във футбола си взеха последно сбогом със сър Боби Чарлтън.

Легендата на Манчестър Юнайтед и световния футбол сър Боби Чарлтън бе изпратен в последния си път днес в Манчестър. Процесията започна със събирането на огромно множество от хора на “Олд Трафорд” около статуята на “троицата”, съставена именно от Чарлтън, Джордж Бест и Денис Лоу, след което траурната процесия с ковчега се отправи към катедралата в центъра на града, където бе отслужена възпоменателната служба.

Боби Чарлтън почина на 21 откромври на 86-годишна възраст, пише Sportal.bg.

Сред присъствалите на церемонията бяха някои от най-емблематичните имена на “червените дяволи”, а процесията бе предвождана от сър Алекс Фъргюсън и престолонаследника принц Уилям. Сред другите присъствали бяха легендарни фигури на “червените дяволи” Марк Хюс, Пол Скоулс, Стив Брус, Браян Робсън, Оле Гунар Солскяер, Раян Гигс и Петер Шмайхел, както и от играчи от настоящия тим като Хари Магуайър, Джони Еванс, Том Хийтън и Люк Шоу.

Роден в малкия град Ашингтън в графство Нортумбрия на 11 октомври 1937 година, Боби Чарлтън се присъединява към школата на Манчестър Юнайтед през 1953 година. Три години по-късно той дебютира за "червените дяволи", за които изиграва 758 мача и вкарва 249 гола в рамките на 17 години. Той печели Купата на европейските шампиони през 1968 година, три пъти става шампион на Англия и веднъж триумфира с Купата на Англия. Чарлтън бе последният оцелял футболист на Манчестър Юнайтед от самолетната катастрофа в Мюнхен на 6 февруари 1958 година. Той е спасен в нея от тогавашния си съотборник Хари Грег. С националния отбор на Англия Чарлтън прави забележителна кариера, като печели световната титла през 1966 година. Той е избран за "Най-добър играч" на световното първенство, както и за носител на "Златната топка" през същата година.

За Англия Боби Чарлтън има 106 мача и 49 гола. След края на кариерата си той прекарва 39 години като директор в Манчестър Юнайтед. В негова чест южната трибуна на стадион "Олд Трафорд" носи името "Сър Боби Чарлтън". През ноември 2020 година близките на футболиста съобщиха, че той страда от деменция.

