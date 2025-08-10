Припомниха колко е струвал мобилен телефон преди 25 години

Мая Иванова. Снимка: Машина на времето - РЕТРО Новини

Реклама от вестник от преди 25 години показва колко е струвал един GSM тогава.

Любопитната снимка е публикувана във Фейсбук страницата Машина на времето - РЕТРО Новини.

Последният писък на модата тогава - Ериксон и Нокия са стрували съответно 279 лв. и 639 лв.

Само за сравнение 238 лева е била средната работна заплата през 2000 година, по данни на Националния статистически институт (НСИ).

