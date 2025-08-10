реклама

Припомниха колко е струвал мобилен телефон преди 25 години

10.08.2025 / 21:27 1

Мая Иванова. Снимка: Машина на времето - РЕТРО Новини

Реклама от вестник от преди 25 години показва колко е струвал един GSM тогава.

Любопитната снимка е публикувана във Фейсбук страницата Машина на времето - РЕТРО Новини.

Последният писък на модата тогава - Ериксон и Нокия са стрували съответно 279 лв. и 639 лв.

Само за сравнение 238 лева е била средната работна заплата през 2000 година, по данни на Националния статистически институт (НСИ).

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 492376 | Одобрение: 89926
Имал съм тая Нокия в Щатите и струваше някъде $150-160....Вършеше страхотна работа, но после се явиха проблеми с купуването на батерии.....Идваха новите !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама