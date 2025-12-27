Припомниха видео на младата Мария Игнатова

Мая Иванова. Кадър: Фейсбук, MMTV

Честита Коледа и от Мария Игнатова. Поради многото запитвания поясняваме, че е поканена от ММ в качеството си на изгряваща певица.

Коледното пожелание на младата Мария Игнатова, известна тогава само като Мари, е качено във Фейсбук-страницата на MMTV.

„Здравейте! Аз съм Мари. Искам да Ви поздравя за Коледните празници. Весела Коледа и Честита нова година! Пожелавам Ви всичко, което вие си пожелаете да ви се сбъдне. Никога, ама никога да не оставате сами по Коледните празници, здраве, щастие, късмет, пари и любов, всичко, всичко да не се отървете от най-хубавите неща на света!“, казва тя във видеото от преди години.

Мария Игнатова Игнатова е българска телевизионна водеща, актриса и спортна журналистка. Била е водеща на предаванията „Господари на ефира“, „България търси талант“, „Х Фактор“, „Папараци – ново 20“, „Звездите в нас“ и Един за друг.

Родена на 26 септември 1979 година в град София. Родена в семейство на химичен и машинен инженер. Родителите ѝ се разделят, когато тя е на 12 години. Завършва средното си образование в САЩ, след което се завръща в България. Продължава образованието си в Холандия, като решава да учи моден мениджмънт, но скоро прекъсва следването.

Запалва се по телевизионната журналистика и завършва частен колеж с такъв профил. Междувременно работи като модел за холандска модна агенция.

Завръща се в България и започва работа в БНТ, където е водеща на съвместното предаване на БНТ и Спортния тотализатор – „Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс“. Изявява се като певица и има три записани песни – „Не ме търси“, „Искаш“ и „Невъзможно“ (дует със Стратия).

Като актриса участва във филмите „Риба чук“ и „Икона“. През 2018 г. участва в комедийния сериал „Полицаите от края на града“ излъчван по Нова телевизия. През 2019 г. става част от „Господари на уеба“. През 2020 г. създава авторски спектакъл – „Без грам #ИнстаСрам“.

През 2021 г. участва в третия сезон на „Маскираният певец“ в ролята на Заека, а през 2022 г. е водеща на „Звездите в нас“.

От 2024 г. заедно с Емил Чолаков водят петия и шестия сезон на "Един за друг".

MM е български музикален телевизионен канал, излъчващ се между 1997 и 2010 г. Той е и първият изцяло профилиран български музикален канал. По време на своето съществуване, особено в началото на 2000 г., MM оказва дълбоко влияние върху българската музикална индустрия и масова култура с годишните си музикални награди, които се превръщат в едно от най-важните събития в съвременната българска музикална сцена. От 2016 ММТВ съществува отново, с нова концепция и се излъчва онлайн.

