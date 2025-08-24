Природата побесня в България: Торнадо помете плажа на богатите

Кадър Фб, Флагман

Торнадо помете плажа на един от най-лъскавите български курорти на Свети Влас, предаде Флагман

От кадрите се вижда, че халата помита всичко по пътя си.

Засега няма данни за пострадали, което си е цяло чудо при невероятната гледка на хвърчащи чадъри.

Небето се смрачи за минути, предмети летяха навсякъде, разказаха очевидци

Истинско торнадо предизвика хаос днес на плажа в Свети Влас, съобщават очевидци. Кадрите, които бяха изпратени до редакцията на Флагман.бг са заснети около 16 часа в района до хотел Paradise Beach - между Свети Влас и Слънчев бряг.

Внезапна буря връхлетя крайбрежната ивица и за кратко разруши реда на плажа, отнасяйки чадъри, хавлии, дюшеци и лични вещи в морето.

Очевидци разказват пред Флагман.бг, че небето се е покрило с облаци за минути, а бурният вятър е вдигнал във въздуха множество предмети, оставени на пясъка.

„Изведнъж всичко започна да хвърчи – чадъри, надуваеми дюшеци, чанти. Хората се опитваха да хванат каквото могат, но вятърът беше много силен“, разказа свидетел.

В хаоса се откроява и геройски жест – двойка, намираща се във водата с падълборд, започнала да събира предметите, отнесени от вятъра. Туристите, станали свидетели на действията им, ги приветствали и благодарили, след като дюшеци, детски играчки и чанти били върнати на собствениците им.

