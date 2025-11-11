Природата полудя: 52 литра на квадрат за 48 часа се излязаха над български град, в друг люляците цъфнаха
11.11.2025 / 10:17 0
Кадър Фб, Метео България
52 л/кв.м. е количеството дъжд в Сандански за изминалите 48 часа, съобщи Метео България.
В Търговище пък люляците се събудиха отново заради рекордно топлото време.
