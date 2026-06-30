Природният газ поскъпва през юли

Снимка Булфото

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нова цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас, съобщават от пресцентъра на регулатора. Тарифата, на която „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители и топлофикациите в страната, не включва разходите за достъп, пренос, акциз и добавена стойност.

Въпреки регистрираното нарастване с 5,84 процента спрямо предходния месец юни, от комисията отчитат, че цената остава изгодна за българските битови и стопански потребители. Стойността е с около 4 евро за мегаватчас по-ниска от юлските фючърси на международните пазари.

Справка на експертите показва, че котировките на водещия европейски газов хъб TTF се движат около 41-42 евро за мегаватчас, докато на българския „Газов хъб Балкан“ са в диапазона 39-42 евро. Прогнозите на „Булгаргаз“ сочат, че до края на годината регулираната цена за вътрешния пазар няма да надхвърли границата от 40 евро. Основна причина за тази стабилност е отчетеният спад на международните цени на нефта и природния газ, настъпил след края на конфликта в Близкия изток, пише dunavmost.com.

В ценовия микс за юли са включени договорените количества азерски природен газ, които постъпват по интерконектора „България – Гърция“ (IGB) въз основа на дългосрочния договор с Азербайджан. Допълнително „Булгаргаз“ е осигурил и втечнен природен газ чрез договори с търговци след проведени тръжни процедури.

Окончателната сума от 37,70 евро обхваща няколко ключови компонента. В нея влизат разходите за вход по газопреносната мрежа, дейността по обществена доставка, както и компенсациите, покриващи разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на задължителните резерви в газохранилището в „Чирен“, съгласно Плана за действие при извънредни ситуации.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!