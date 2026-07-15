Природозащитник: Ясно е кои са танкерите, причинили замърсяванията в Черно море

снимка: МТС

Проблемът със замърсяването по българското Черноморие остава актуален и след сигналите за мазутни петна по плажовете през последните седмици. Според природозащитника Атанас Русев от гражданската инициатива „Да запазим Корал“, замърсяванията не са резултат от стари натрупвания на дъното на морето, а са причинени от скорошни разливи от плавателни съдове.

В ефира на Радио Варна Атанас Русев заяви, че е извършил собствен анализ на сателитни изображения и данни за корабния трафик, които според него показват наличието на множество замърсявания в българската акватория на Черно море дни преди мазутът да достигне брега.По думите му чрез съпоставяне на сателитни изображения, данни за движението на кораби и моделиране на морските течения може да бъде установено кои танкери са отговорни за отделните замърсявания.

Русев каза още, че европейската система CleanSeaNet, използвана за наблюдение на морската среда, регистрира подобни инциденти регулярно. Според него през последните три години в българската акватория и в 20-километров буфер около нея са били засечени около 680 предполагаеми замърсявания.

„Всяко едно от тези известия би трябвало да бъде проверено на място от компетентните институции. Въпросът е какво се случва след получаването на сигналите“, коментира природозащитникът.

Той изрази критика към обясненията на представители на държавните институции, че част от замърсяването може да е резултат от стари залежи на дъното, извадени на повърхността вследствие на метеорологични условия. Според Русев подобна теза не се подкрепя от наличните данни и противоречи на особеностите на морската среда.

По негови думи потенциалните източници на замърсяване са различни – от измиване на танкове и трюмове в открито море до други дейности, свързани с корабоплаването. Той отбеляза, че при извършени лабораторни анализи на събрани проби са установени и други нефтопродукти освен мазут.

Русев предупреди, че настоящите инциденти поставят и по-широк въпрос за готовността на страната да реагира при по-мащабна екологична авария.

„Ако се стигне до сериозен инцидент с танкер и разлив на десетки хиляди тонове гориво, последствията за морската екосистема и туризма биха били изключително тежки“, заяви той.

Според природозащитника България има международни ангажименти по редица морски конвенции за опазване на морската среда и трябва да поддържа активен контрол върху замърсяванията в своята изключителна икономическа зона.

Той обяви, че ще продължи да публикува данни от свои анализи, включително информация за предполагаемите плавателни съдове, свързани с отделните регистрирани разливи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!