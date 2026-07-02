Природозащитници предупреждават: Не докосвайте делфини, излезли край брега

Пиксабей

Зачестяват случаите на делфини и муткури, които се приближават необичайно близо до брега или остават в плитките води, предупреждават от природозащитната организация „Зелени Балкани“. Оттам призовават хората да не се намесват, тъй като това може да застраши живота на животните.

Според организацията, макар подобна среща да е вълнуваща, не бива да се забравя, че това са диви морски животни, които се нуждаят от спокойствие, а не от човешка намеса, пише "Морето".

От „Зелени Балкани“ съветват при подобна ситуация да се осигури пространство около животното, като хората бъдат помолени да се отдръпнат и да не се допуска струпване. Шумът, докосването и присъствието на много хора причиняват допълнителен стрес и могат да се окажат фатални.

Експертите подчертават, че животното не бива да бъде докосвано, милвано или връщано във водата. Възможно е то да е болно, ранено или изтощено и да е потърсило временно убежище в плитчините. Неправилната намеса може да влоши състоянието му. Не бива и да се дърпа за опашката или да се изважда от водата.

При забелязване на делфин или муткур в подобно състояние трябва да бъде подаден сигнал до съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), като се посочат точното местоположение и състоянието на животното. Ако е възможно, трябва да бъдат изпратени снимка или видеоклип, заснети от безопасно разстояние.

От природозащитната организация препоръчват също да не се допуска деца или домашни любимци да се доближават до животното, тъй като дивите морски бозайници могат да пренасят паразити и заболявания, а при стрес да реагират непредвидимо. Не бива и да се правят опити за храненето му.

Ако животното е мъртво, то не трябва да бъде местено или докосвано. Необходимо е незабавно да бъде подаден сигнал, за да се извърши оглед и да се установи причината за смъртта.

От „Зелени Балкани“ подчертават, че най-голямата помощ в подобни ситуации е хората да не пречат. По думите на експертите отговорното поведение дава най-голям шанс животното да бъде спасено и едновременно с това предпазва както хората, така и дивата природа. Организацията призовава информацията да бъде споделяна, за да достигне до повече хора и да подпомогне опазването на морските обитатели.

Редактор "Екип на Петел",

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