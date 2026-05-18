Присъда за 21-годишен, обсебил чужд велосипед във Варна

21-годишен мъж бе признат за виновен в това, че на 5 януари миналата година, противозаконно присвоил велосипеда на свой приятел, който владеел.

Чуждото колело било предоставено на подсъдимия от негов приятел с идеята да го покара по улиците на Варна и изпробва за около половин час. Вместо да върне велосипеда, на стойност около 1040 лева, подсъдимият младеж решил да се разпореди с него като със собствена вещ. Още същата вечер той го продал срещу 90 лева на свой познат, а впоследствие велосипеда бил отново препродаден на неустановено лице и повече не бил открит.

21-годишният младеж е неосъждан. За извършеното обсебване, Районен съд - Варна наложи на подсъдимия наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години. Той бе осъден да заплати направени по делото разноски за около 70 евро.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

