Притиснаха Владислав Горанов с неудобен въпрос за „Магнитски“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Бивш финансов министър от ГЕРБ заяви, че Румен Радев понякога има основателни критики, но когато е необективен, се усеща, че той търси друг контекст. Владислав Горанов смята, че по този начин държавния глава е виновен с това, че притиска политическата класа и я бута в грешна посока, от която, когато си в политическа криза, е трудно да се отбраняваш.

Тоест, ако някой излезе като примерно някои десни политици от миналото, които да имат по 10 000 гласа на избори и говорят правилно системно, но взимат по 10 хиляди класа, в тази увредена среда да излезеш и да си гласа на разума, е правилно, но е политическо самоубийство, каза Горанов.

Последният обяви също, че бизнесът не бойкотира бюджета, но и не може да предложи универсално решение. Въпреки това Горанов е убеден, че другата седмица бюджетът ще влезе за обсъждане в парламента.

Последва неудобен въпрос към Горанов от водещата на „Още от деня“ – защо Борисов иска да изкара него и Пеевски от списъка „Магнитски“.

По принцип този тип санкции, които налагат британското и американското правителство, са отчасти несправедливи, най-малкото поради обстоятелството, че няма състезание в което на база на факти и доказателства да можеш да спориш с този, който ти е наложил някакви ограничения. Опитът при липса на състезание да се налага международна значимост над тези обстоятелства, не ми стои в демократичния контекст на либералните ценности, които винаги се налагат, отговори дипломатично Владислав Горанов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!