Приятел на Шумахер с ужасни новини за легендарния пилот

Лоши новини за легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер. Президентът на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) - Жан Тод, който е много добър приятел на Шумахер, направи много тъжни разкрития, пише Блиц.

Според французина, бившият състезател никога няма да се възстанови от инцидента, който претърпя в Алпите.

Припомняме, че 7-кратният световен шампион претърпя жестоко падане върху скрит под снега камък и това доведе до сериозни черепно-мозъчни травми. Той беше спешно опериран в местна болница.

От известно време Шумахер се възстановява в своя дом край Женевското езеро, където много малко хора като Тод получават възможност лично да се виждат с 50-годишния бивш пилот.

Французинът продължава да посещава Шуми при всяка удобна възможност.

„Неговото семейство се бори също толкова, колкото и той, но нашето приятелство никога не може да бъде същото, каквото беше преди”, заяви Тод. „Просто защото вече я няма същата комуникация като преди.”

„Мога единствено да споделя, че семейството на Шумахер полага добри грижи за него и той продължава с битката”, добави французинът.

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