Приятелите на Здравко Иванов се молят да се оправи след катастрофата на Челопешко шосе

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Здравко Иванов се казва единият от тежко пострадалите участници в гонката между два автомобила, която завърши с трима загинали, научи "Труд news" от свои източници. Младият мъж има деца и близките му се молят той да оцелее, за да се погрижи за тях.

"Моля те, Господи, да му направиш подарък за рождения ден. Върни му живота, Господи", ридае Исус Филипов, близък приятел на Здравко.

Младите мъже, които си спретнали незаконно състезание по "Челопешко шосе" вчера, 5 юни, са от ромски произход.

Засега е ясно само, че един от тях е починал в днешния 6 юни. От МВР не съобщават официално нито имената на водачите на леките автомобили, нито името на загиналия, който е бил част от тяхната компания.

Други двама невинни загубиха живота си, докато пътуват в автобус номер 119 около 19:30 в петък. Рейсът буквално е бил помлян от летящите с бясна скорост коли на ромите. Твърди се, че са шофирали с над 150 км./ч, а и правият участък позволява развиването на високи скорости.

В превозното средство на градския транспорт е имало и малки деца, както и подрастващи, които се прибирали по домовете си след приключване на втората смяна в училище. Линията обслужва точките Автогара "Изток" - кв. "Ботунец".

Редактор "Екип на Петел",

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