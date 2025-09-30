Приятелката на Дамян Колев: Никой не знае колко тежък беше пътят дотук

Кадър Инстаграм

До либерото на българския национален отбор по волейбол Дамян Колев стои едно момиче - крехко, красиво и умно. Ивета Тодорова е на 28 г., зодия Лъв, учи английска филология и работи в училище в Пазарджик, пише https://ladyzone.bg

"До теб разбрах, че истинските шампиони не се измерват само в медали и победи, а в силата на духа, в упоритостта и сърцето, което никога не се предава."

С тези красиви думи приятелката на Дамян го посрещна на летището. Сребърен медал, венец от цветя и ръцете на приятелката около врата му - щастие ли е, победа или просто живот.

Дамян и Ивета - любов

Ивета подкрепя волейболния отбор от 2014 година. Двамата с Дамян не парадират с връзката си. В социалните й профили почти няма да намерите техни общи снимки.

И ако си мислите, че подкрепата от нея за него е била само на финала на световното - лъжете се. През април волейболистите на Левски защитиха шампионската си титла, с което записаха златен требъл - трофей в елита, купа и Суперкупа. В този момент Ивета също беше до своето момче.

"Най-сладкият край на един труден сезон! Знам колко усилия положи, за да стигнеш дотук, безкрайно се гордея с теб!"

А гордостта след финалния мач с Италия е още по-голяма. Това предполага едно от най-топлите посрещания на летището. Гвардейци и хиляди радостни фенове очакваха момчетата в България. Посрещнахме ги с венци, рози и много благодарности.

"Ти носиш на гърдите си сребро, но за мен винаги ще бъдеш злато - защото в теб виждам светлина, вдъхновение и любов, които нямат цена. Гордея се не просто с това, че си вицешампион на света, а че съм до теб - в най-силните ти мигове и в най-тихите ти битки. Всяка тренировка, лагери, всяка жертва, всяка капка пот си заслужават! Никой не знае колко тежък беше пътят дотук, затова този медал блести двойно по-силно! Ти си олицетворение на сила, упоритост и непримиримост! Гордея се безкрайно с теб и съм щастлива, че вървим заедно по този път."

Приятелите и бившите му треньори го наричат Дъмбата. Дамян Колев всъщност е либерото на националния отбор по волейбол.

Той е роден в Добрич на 11 януари 2002 г. и е висок 178 см. Дамян влезе във всички новини, защото в края на финала с Италия не успя да сдържи сълзите си. Знаете - все още много хора мислят, че мъжете не бива да плачат. През мрежата, тези сълзи изтри не кой да е, а един от най-силните играчи в италианския отбор – Симоне Андзани. По-късно стана ясно и какво точно му е казал. А именно, че българският отбор е играл изключително и няма за какво да съжаляват.

Думите винаги са били сила. Затова и приятелката на Дамян оставя най-силните си думи за края на поста. "Най-хубавото тепърва предстои. Обичам те!"

Жените, които вдъхновяват националите

Един от най-големите фенове и муза на друг играч от волейболния отбор - Александър Николов, също се оказа неговата приятелка. Юлита Димитрова го подкрепя както преди заминаването им за световното, така и след завръщането.

Преди финала тя отправи думи на дълбока гордост и признателност за усилията и жертвите му:

„Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго — помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето — и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!“

Обича и уважение - с това пък го посрещна обратно в България, когато всички спортисти се прибраха.

