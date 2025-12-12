Приятни температури и в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък ще преобладава разкъсана висока облачно. По-значителна ще в Източна България. На много повече места в равнините ще се образува и мъгла. Около река Дунав не са изключени и целодневни мъгли.

Очакваните минимални стойности на температурите ще бъдат между 2°С и 4°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана, и крайните североизточни райони — до минус 1°–0°С. По-топло ще се задържи по Черноморието до 8-9°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в петък над почти цялата страната ще преобладава разкъсана висока облачност. Около водните басейни ще има условия и за мъгли или ниска инверсионна облачност. В Лудогорието, Горнотракийската и по поречието на река Дунав ще остане мъгливо през целя ден. Над останалата част от страната след обяд облаците ще се разкъсат и до слънчево време. По значителна ще е облачността през целя ден в Източна България. Максималните температури ще бъдат между 10-12°С, над почти цялата страна и доста по-топло до 12°-14°С, в районите северно от планинските склонове на Стара планина. По-хладно ще се задържи над местата с мъгли - до 5°С-8°С. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. В Източна България от север-североизток.

Времето в София

През нощта срещу петък времето ще бъде предимно ясно. Сутрин и мъгливо. Минималните температури ще са между 1°С и 3°С. През деня в петък ще има и разкъсвания на облачността, а след обяд тя ще се разсее и до слънчево време. Максималните температури ще достигнат до 10-11 °С. Ще духа слаб северозападен вятър.

Времето в планините

Времето в планините ще бъде с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще е и слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°С, на 2000 метра – около 3°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще е предимно облачно или с мъгла. През деня времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 11°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето ще се задържи слънчево и топло, в равнините и мъгливо.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!