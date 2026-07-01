"Приюти на ужасите": Нов случай на злоупотреби в домове за уязвими хора разтърси Румъния

кадър: Нова тв, архив

Три години след като румънската полиция разкри потресаващи случаи на злоупотреби, малтретиране, принуда и нехуманни условия в три частни центъра за хора с увреждания в град Волунтари в южния окръг Илфов, които медиите нарекоха "приюти на ужасите", страната се изправя пред нов подобен случай с може би още по-сериозни мащаби, този път в северния окръг Бихор.

Огромна мрежа за експлоатация на уязвими хора беше разбита от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщава новинарският сайт Зиаре, като посочва, че "под маската на хуманитарна асоциация едно семейство е поставило основите на бизнес с нелегални приюти за възрастни хора, работещи без разрешителни", предава БТА.

Асоциация "Добрият самарянин"

В рамките на разследването вчера бяха обискирани 25 адреса в окръг Бихор, включващи както няколко приюта за възрастни хора, притежавани от семейство Виорел и Флорика Пашка, така и офиси на дирекции за социална закрила и кметства.

Петдесет и пет годишният Виорел Пашка, основател на асоциацията "Добрият самарянин", е известен в окръга с дейността си в областта на грижите за хора без подслон или с тежки увреждания, извършвана чрез няколко частни центъра, разположени в селата Думбрава, Тинка и Инчещ, отбелязва в. "Адевърул".

Според прокурорите обаче под паравана на хуманитарната организация над 2000 души са били измъчвани и експлоатирани за пари. Уязвими възрастни хора или пациенти с психически проблеми били вземани от болници и отвеждани в къщи, където били държани при нехуманни условия, отбелязват медиите.

"Жертвите са били държани в зависимост и подчинение, без да им бъдат осигурени дори минимални условия. Лицата, които е трябвало да прилагат лечението им, не знаели да четат и пишат и разпознавали лекарствата по цвета", казва говорителят на DIICOT Михаела Мелкониан, цитирана от сайта ОбсерваторНюз.

В тези центрове прокурорите са открили общо 413 болни, като на място са пристигнали множество линейки, екипи на службата за спешна помощ и пожарни коли. На място е създадена и мобилна болница, в която са били извикани 48 медици.

Властите нямат обяснения как приютите са функционирали години наред без разрешителни, отбелязва ОбсерваторНюз, като допълва, че в продължение на 20 години асоциацията, ръководена от Виорел Пашка, е работила без никакъв лиценз за социални дейности.

Веднага след обиските Министерството на труда е сформирало кризисен щаб, а властите търсят места за настаняване на стотиците възрастни и болни хора, допълва медията.

Бизнес за 13 милиона леи

Според прокурорите лидерът на престъпната група се е представял като благодетел, а всъщност е спечелил на гърба на болните 13 милиона леи (2,48 милиона евро) само за няколко години, посочва още ОбсерваторНюз.

Макар че в общественото пространство семейство Пашка се представяло за спасители на бездомници, действителността в приютите за възрастни разкрива картината на една изключително жестока експлоатация, коментира в свой материал телевизия Щириле ПроТВ.

"Членовете на групата са експлоатирали хора, намиращи се в изключително уязвимо състояние, възползвайки се от имиджа на една хуманитарна асоциация и привидното осигуряване на социални и здравни услуги и обгрижване", казва говорителят на DIICOT Михаела Мелкониан.

Освен милионите леи, получени от дарения и от доходите на настанените лица, мрежата се е възползвала финансово дори от смъртта им, разказва сайтът Зиаре. За всяко лице, което почине в тези центрове, заподозряното семейство искало и получавало помощ за погребение от кметствата. Труповете обаче били заравяни директно в полето, отбелязва медията.

Общият размер на щетите, изчислен от прокурорите, възлиза на 13 милиона леи – пари, които е трябвало да осигурят храната и лечението на възрастните хора, а вместо това са били използвани за покупката на десетки жилища в няколко села, където били скривани други стотици уязвими лица, посочва сайтът.

Само два дни преди полицейската акция Виорел Пашка публикува редица съобщения в социалните мрежи, в които защитава дейността на асоциацията, критикува появилите в общественото пространство твърдения за нередности и казва, че държавните институции продължават да насочват към социалните центрове на асоциацията му десетки нуждаещи се хора.

"Ако държавата е обезпокоена или не е съгласна с нашата дейност, трябва просто ясно да ни каже това и дейността в село Думбрава ще бъде прекратена незабавно", пише в една от публикациите си Пашка, цитиран от в. "Адевърул".

Над 400 гроба в полето

Следователите говорят за мрачна статистика: над 400 смъртни случая през последните шест години и погребване на мъртвите в едно поле, докато милиони леи, предназначени за обгрижване на пациентите, са се превръщали в недвижими имоти, разказва сайтът Зиаре в материал, озаглавен "Смърт и печалба в приютите на ужасите в Бихор".

Изданието отбелязва, че през последните шест години са регистрирани общо 413 смъртни случая във въпросните социални домове в северния румънски окръг.

Телевизия Антена 3 СиЕнЕн от своя страна разказва за импровизирано гробище в покрайнините на село Думбрава, "където се виждат над 400 железни кръста, поставени в редици и отбелязващи съдбата на самотни хора, без близки, доведени тук от всички краища на страната".

Под паравана на хуманитарна организация, ръководената от Виорел Пашка престъпна група, е обвинена, че е експлоатирала стотици възрастни хора, лица с увреждания или уязвими пациенти, за да получава пенсиите, обезщетенията, социалните им помощи и даренията за тях, отбелязва телевизията.

Следователите от DIICOT твърдят, че до асоциацията са стигали чрез социални асистенти или чрез служители на кметствата бездомни хора, старци или лица, които не можели да се грижат сами за себе си. Членовете на групата им изваждали удостоверения за увреждания и по този начин получавали помощите или пенсиите им от държавата.

Случаят "Волунтари" все още чака развръзка

Що се отнася до разкритите през 2023 г. "приюти на ужасите" в град Волунтари, окръг Илфов, където според разследването стотици хора, много от които с увреждания, са били бити, подлагани на глад и принудителен труд, общо 28 души, включително двамата собственици, бяха изпратени на съд година по-късно, но до момента присъди все още не са произнесени.

Редактор "Екип на Петел",

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