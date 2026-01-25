Приземиха аварийно самолет в Мюнхен заради пиян българин на борда

Снимка: Васил Петрийски/Фейсбук

Самолет от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда. Това написа в профила си във Фейсбук дизайнерът Васил Петрийски, който е бил на борда. Той публикува и снимка от самолета.

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо", написа Петрийски.

По думите му стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация. Така в крайна сметка самолетът се е приземил в Германия, допълва Нова тв.

"От самото начало беше ясно, че господина нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN го настаниха. Това е абсолютно възмутително", написа още Васил Петрийски.

Самолетът трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в София снощи в 21:50 часа.

