Призив от пожарната: Не стойте на открито заради опасност от падащи предмети

Булфото

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър в някои области на страната. Това предаде БНТ.

За 3 януари от Националния институт по метеорология и хидрология е издаден жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват пожарната служба.

Сред съветите са да не се стои на открито заради опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, добавят от ГДПБЗН.

Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците.Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността.Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, гласят още съветите.

