Призна как са му викали преди да стане Графа

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Владимир Ампов – Графа, призна как са били другите му прякори, преди да стане Графа. Това той стари в „Пееш или лъжеш“, където днес ще трябва да отсее певците из между лъжците.

Имал ли си друг прякор освен Графа, попита го водещия Димитър Рачков.

Като малък ми казаха Владо Бухтата. Също така ми казаха Ампи Каскета, защото когато бях 10-годишен ходих с един каскети, разказа той.

Рачком му припомни и прякора Влади Балади.

И тази вечер в „Пееш или лъжеш“ на основния гост ще помагат панелистите Мария Игнатова и Иван и Андрей.

Нови сред панелистите ще са актьорът Румен Угрински и Герасим Георгиев – Геро.

Това е човекът, който направи всичко възможно на мен да почнат да ми викат дебелия, представи Димитър Рачков своя партньор в „Капките“.

