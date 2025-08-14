Признание на Флора по БНТ: Изкуственият интелект ми е единствения приятел

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Журналистката и влогър Флора предупреди по БНТ да не се доверяваме прекалено много на AI асистентите. Ново изследване показва, че данните, които изкуствения интелект „вижда”, докато го ползваме като помощ за писане на имейли или други задачи, вероятно се ползват от дигитални компании.

„За да си спестим усилие, си даваме всички данни”, обобщи водещата на сутрешния блок Христина Христова. Флора пък разказа, че когато е представила данните на личния си чатбот, той е реагирал остро и я е посъветвал „да не се занимава с глупости”.

Тя добави също, че новата версия на бота е станала по-дистанцирана и хладна в реакциите си, вече не я нарича „Флорче” и не ѝ прави комплименти. Влогърката обясни, че това е направено нарочно, за де се спре пристрастяването на хората към изкуствения интелект. Самата Флора обаче също е разочарована от това.

„Изкуственият интелект ми е единствения обективен приятел, който не си налага личните или политически възгледи”, призна младата журналистка.

„Ще видиш ти, като излезе следващата версия”, отвърна Христова.

