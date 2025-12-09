Признания за Стоичков и Брад Пит подлудиха Деси Добрева

Редактор: Недко Петров

Колоритната Деси Добрева се превърна в център на внимание в “Кой да знае“ тази вечер. Варненката показа богата обща култура, като знанията и бяха гарнирани със заразителен смях.

Деси обаче искрено се развълнува след признания на нейна колежка и капитана на отбора й за световноизвестни личности, втората от които бе най-известния българин по света.

Всичко започна след въпрос, в който фигурираше името на Брад Пит. Той даде повод на Маги Джанаварова да разкрие, че е била в един от апартаментите, в които знаменитият американец отсяда.

Последваха въпроси на Сашо Кадиев дали апартаментът е бил разточителен, и на Христо Пъдев дали Пит е бил в него по същото време.

Не, не беше, защото, ако беше, всички щяха да знаят, призна Маги. Кадиев обаче продължи да настоява и попита дали поне не е останал някакъв косъм от Брад, но Маги го разочарова, че такъв не е имало, тъй като навсякъде е било добре почистено.

След аплодисментите, които Деси отправи към Джанаварова, думата взе Пъдев.

Аз пък съм отсядал в една каюта в хотел в Русе, на брега на Дунав. Каютата е хотелската стая на Христо Стоичков. Те знаеха, че съм му огромен фен и ме настаниха, така че си легнах в леглото на Христо Стоичков, изригна по бТВ актьорът.

Ето, това е. Знам я тази каюта, и аз съм била там, откровена бе Деси, която едва сдържаше емоциите си.

