Призоваха Европа да спре помощта за страните, които саботират Украйна за резолюции

Кадър Youtube

Постоянният представител на Украйна при ООН Андрий Мелник заяви в интервю за Укринформ, че според него партньорите на Украйна трябва да упражнят натиск върху държави от Глобалния юг, които не подкрепят резолюциите в полза на Киев, гласувани на Общото събрание, предава БТА.

“Трябва да работим заедно, за да намерим начини да променим тази тревожна тенденция", заяви дипломатът, подчертавайки необходимостта от "радикална промяна в снизходителния подход към Глобалния юг".

"Време е да си покажем зъбите и да действаме твърдо", посочи той.

“Това ще има съвсем конкретни негативни последици. Те може да са както по отношение на политиката, така и на репутацията. Ще има и икономически последици, като например ограничаване на размера на помощите по програмите за развитие", отбеляза Мелник.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!